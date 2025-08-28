HABER

Trabzon 28 Ağustos Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 28 Ağustos Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Trabzon'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 24°C, gece ise 23°C olarak bekleniyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı %76 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 18 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 25°C ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava açık ve güneşli olacak. 29 Ağustos Cuma günü sabah 25°C, gece 23°C; 30 Ağustos Cumartesi günü sabah 25°C, gece 23°C; 31 Ağustos Pazar günü sabah 24°C, gece 23°C; 1 Eylül Pazartesi günü sabah 24°C, gece 23°C; 2 Eylül Salı günü sabah 24°C, gece 23°C; 3 Eylül Çarşamba günü sabah 24°C, gece 23°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Trabzon'un Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklığı 20.4°C, nem oranı %89 civarındadır. Bu dönemde toplam yağış miktarı 163 mm olarak kaydedilmiştir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alan kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan korunmalısınız.

