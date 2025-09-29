Trabzon 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 17°C ile 23°C arasında değişecek. Hafif yağmur yağması tahmin ediliyor. Salı günü yağmur devam edecek. Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava daha bulutlu ve serin olacak. Cuma günü hava daha güneşli hale gelecek. Sıcaklık 22°C ile 25°C arasında seyredecek.

Hafta sonu sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 25°C olacak. Pazar günü ise 24°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almanızı öneririm. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Serin ve bulutlu günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı korur.

Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Hava koşullarına uygun aktiviteler planlayarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Aynı zamanda keyfinizi artırabilirsiniz. Bu şekilde hava şartlarına hazırlıklı olursunuz.