Trabzon 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 23°C civarlarında olacak. Nem oranı %77 seviyelerinde kalacak. Rüzgar güney yönünden saatte 22 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı 25°C olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 29°C ile 23°C arasında olacak. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklıklar 29°C ile 24°C arasında öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudun su dengesini sağlamak gereklidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alan kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Yağmurlu günlerde ise su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmanızı sağlar.