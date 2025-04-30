Trabzon 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer sağanak yağmurların etkili olacağı şekilde tahmin edilmektedir. Sıcaklık 9°C ile 13°C arasında değişecektir. Bu dönemde, hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Ancak, yağışların artmasıyla birlikte nem oranı yükselecektir.

1 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 11°C ile 14°C arasında olacak ve nem oranı yüksek kalacaktır. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmurların görülmesi muhtemeldir. Sıcaklıklar yine 11°C ile 14°C arasında değişecek ve nem oranı yüksek seviyelerde kalacaktır. 3 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 14°C arasında değişecek ve nem oranı yüksek kalacaktır.

Trabzon'un iklimi yıl boyunca yüksek nem oranları ve düzenli yağışlarla karakterizedir. Mayıs ayında ortalama sıcaklıklar 9.9°C ile 17.5°C arasında değişir. Nem oranı %83 civarındadır. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 13'e kadar çıkmaktadır.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Trabzon'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Yağışların artması, su baskınları ve sel risklerini artırabilir. Özellikle dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Ani su yükselmelerine karşı tedbirli davranmalıdırlar. Yüksek nem oranı nedeniyle, astım ve alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların tedavi planlarını gözden geçirmeleri önem taşır. Seyahat planlayanların da hava koşullarını takip etmeleri, uygun kıyafet ve ekipmanla hazırlıklı olmaları önerilir.