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Trabzon 4 Mayıs Pazar hava durumu: Bugün Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri merak ediliyor. Trabzon'da bugün hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Trabzon 4 Mayıs Pazar hava durumu: Bugün Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Trabzon'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. Bu dönemde, Trabzon'da ortalama gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 11°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 5 Mayıs Pazartesi günü, artan bulutlulukla gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 12°C olacak. 6 Mayıs Salı günü, bol güneş ışığı ile gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Trabzon'da ortalama gündüz sıcaklıkları 16°C ile 21°C arasında değişmektedir.

Trabzon'un iklimi yıl boyunca nemli ve yağışlıdır. Mayıs ayında ortalama nem oranı %85 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 42 milimetre olarak kaydedilmektedir. Bu nedenle özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Mayıs ayında deniz suyu sıcaklığı ortalama 16°C civarındadır. Bu sıcaklık, denize girmeyi planlayanlar için uygundur.

Trabzon'da Mayıs ayı boyunca hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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