Trabzon'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Trabzon 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.
Hazar Gönüllü

Trabzon'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında, gece ise 24°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik değerleriyle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 20 Ağustos Çarşamba günü, bulutların arasından ara ara güneşin kendini göstermesi bekleniyor. 21 Ağustos Perşembe günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır. 22 Ağustos Cuma günü tamamen güneşli bir hava beklenmektedir. Bu durum, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken Trabzon'da tipik hava koşullarının devam edeceğini göstermektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacaktır. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Yaz aylarında nem oranının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Açık hava aktivitelerinde bulunurken bol su içmek önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih etmek faydalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneş ışığından kaçınmak cilt sağlığı açısından gereklidir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak gibi görünmektedir. Bu dönem, açık hava etkinliklerini planlayanlar için uygundur. Ancak, nem oranının yüksek olabileceğini ve güneş ışınlarının güçlü olabileceğini göz önünde bulundurmak gereklidir. Gerekli önlemleri almak ve sağlığı korumak önemlidir.

