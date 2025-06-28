Trabzon'da denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Olay, ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, kuzenleriyle birlikte serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Kol, gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Muhammet Efe Kol'a ulaşıldı. Ekipler tarafından denizden çıkartılan genç ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Efe Kol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.