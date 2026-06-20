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Trabzon’da seyir halindeki dolmuş minibüsü alevlere teslim oldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde havalimanı yakınlarında seyir halindeki dolmuş minibüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sürücünün aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etmesi olası bir facianın önüne geçti.

Trabzon’da seyir halindeki dolmuş minibüsü alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Pelitli Mahallesi’nde havalimanı yakınındaki yolda seyir halinde bulunan dolmuş minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, minibüsü kontrollü şekilde yol kenarına çekti. Sürücü, minibüste bulunan yolcuları ve kendisini kısa sürede tahliye ederken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edilirken, yoldan geçen bir beton şirketine ait mikser yangına müdahale etti. Söndürülen minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Trabzon’da seyir halindeki dolmuş minibüsü alevlere teslim oldu 1

Trabzon’da seyir halindeki dolmuş minibüsü alevlere teslim oldu 2

Trabzon’da seyir halindeki dolmuş minibüsü alevlere teslim oldu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Trabzon
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