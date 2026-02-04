Trabzon Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu olacak. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek seviyelerde bulunacak. Rüzgar hızı saatte 6 kilometre civarında seyredecek. Gün doğumu saat 07:27, gün batımı ise 17:40'tır.

Trabzon'da yaşayanlar için hava durumu hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hafif yağışlar nedeniyle dışarıda su geçirmez kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terletmeyen giysiler seçmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olacağı tahmin edilse de rüzgar geçirmez bir ceket almak iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında olacak. Hava daha sıcak olacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 13 ile 18 derece arasında değişecek. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 12 ile 17 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığı korur. Ayrıca, hava koşullarına göre plan yaparken tahminleri kontrol etmek faydalı olacaktır.