HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Şubat 2026 tarihi için hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 8 derece arasında seyredecek. Hava çok bulutlu ve özellikle sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar dışarıda giyilecek kıyafetlerin seçimini etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 10 ile 18 derece arasında değişecek; bu nedenle uygun giyinmek ve hava tahminlerini takip etmek önemli.

Trabzon Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu olacak. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek seviyelerde bulunacak. Rüzgar hızı saatte 6 kilometre civarında seyredecek. Gün doğumu saat 07:27, gün batımı ise 17:40'tır.

Trabzon'da yaşayanlar için hava durumu hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hafif yağışlar nedeniyle dışarıda su geçirmez kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terletmeyen giysiler seçmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olacağı tahmin edilse de rüzgar geçirmez bir ceket almak iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında olacak. Hava daha sıcak olacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 13 ile 18 derece arasında değişecek. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 12 ile 17 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığı korur. Ayrıca, hava koşullarına göre plan yaparken tahminleri kontrol etmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul ettiİstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.