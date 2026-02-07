Trabzon Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Nem oranı %55 seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı saatte 19 kilometreye kadar çıkabilir. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 12 dereceye düşecek. 9 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 11 derece civarında olacak. 10 Şubat Salı günü ise yağmur ihtimali mevcut. Sıcaklık o gün 10 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giyilmeli. Şemsiye taşımak da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise dikkatli olunmalı. Rüzgar etkisini azaltacak giysiler seçmek önemlidir.

Trabzon'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde daha soğuk ve yağmurlu hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak, günlük planlarınızı iyi organize etmenize yardımcı olur.