Trabzon Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu, bir-iki kısa süreli sağanaklarla birlikte geçecek. Sıcaklıklar 12 ile 8 derece arasında değişim gösterecek. Yağışlı günler için uygun önlemler almak önemli. Astım ve alerjik hastalar için bu durum büyük bir önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Nisan Perşembe günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 6 derece arasında olacak. 10 Nisan Cuma günü yer yer sağanakların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 10 ile 7 derece arasında değişecek. 11 Nisan Cumartesi günü yer yer güneşli hale gelecek. Ardından hava bulutlanıyor. Sıcaklıklar 9 ile 7 derece arasında olacak.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle astım ve alerji hastalarının dikkatli olmaları gerekiyor. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacak.