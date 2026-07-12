Trabzon Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, zaman zaman yağışlı ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında. Gece ise hava 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif hızda esecek. Trabzon'daki hava durumu, hafif yağışlı ve nemli bir atmosferi işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Temmuz Pazartesi güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Gündüz sıcaklık 27 derece olacak. Gece sıcaklığı 22 derece civarında kalacak. 14 Temmuz Salı çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine gündüz 26 derece, gece ise 22 derece civarında olacak. 15 Temmuz Çarşamba bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 26 derece, gece 22 derece olacak. Bu dönemde yağış ihtimali düşük hissediliyor.

Bu hava koşullarına göre Trabzon'da hava durumu ılıman ve hafif yağışlıdan güneşli ve parçalı bulutluya geçiş yapacak. Bugün hafif yağışlı ve nemli hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Rahat, nefes alabilen kıyafetler tercih etmek gün boyunca daha konforlu hissetmenizi sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil hale gelecek gibi görünüyor. Güneşli ve parçalı bulutlu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Hava durumunu sürekli takip etmek önemlidir. Anlık değişikliklere göre planlarınızı güncellemek sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Trabzon'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hafif yağışlı ve nemli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu daha güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Bu değişikliklere göre planlarınızı yaparsanız, konforlu ve keyifli bir hafta geçirme şansınız artar.