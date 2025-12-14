Trabzon Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Trabzon'da hava durumu serin ve yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 10 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece civarında. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %83 seviyelerinde. Bu durum hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Gün doğumu saati 07:35. Gün batımı ise 16:51.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Trabzon'da değişkenlik gösterecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 7 ile 9 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlar görülebilir. 17 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları 7 ile 11 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez giysiler, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde dayanıklı bir şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Şemsiyenin devrilme riskine dikkat edilmelidir. Sürekli yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak iyi bir tercih olacaktır. Trabzon'daki bu serin ve yağışlı günleri daha rahat geçirebilirsiniz.