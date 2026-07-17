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Trabzon Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25-26 derece civarında seyrederken, gece 20-21 derece arasında ölçülecek. Nem oranı %74-76 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 2-3 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Trabzon'da açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunacakken, nemli havanın hassas bünyelerde rahatsızlık yaratabileceği unutulmamalı.

Trabzon Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-26 derece civarında. Gece ise sıcaklık 20-21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %74-76 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 2-3 km/s civarında olacak. Bu koşullar, Trabzon'da hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi gününde sıcaklık 25-26 derece olacak. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 26-27 derece civarında ölçülecek. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un yaz aylarındaki ılıman iklimine uygun düşüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız geçecek. Açık hava etkinlikleri ve geziler için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, nem oranının yüksek olacağı için sabah ve akşam saatlerinde hafif bir nemlilik hissedilebilir. Bu durum, hassas bünyeler için rahatsızlık yaratabilir.

Rüzgar hızının düşük olması, deniz kenarında vakit geçirenler için deniz koşullarının sakin olacağını gösteriyor. Yine de denize girmeden önce yerel güvenlik uyarılarını kontrol etmekte fayda var.

Trabzon'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü ve takip eden günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Ancak, nem oranı ve rüzgar durumu gibi detayları göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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