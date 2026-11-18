Trabzon, 18 Kasım Çarşamba 2026 tarihindeki hava durumu dikkat çekici. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif rüzgar var. Bu, havanın serin olmasına neden oluyor. İlerleyen saatlerde güneş, bulutların arasından çıkıyor. İklimin dampaklı yapısı nedeniyle bulutlu bir gün geçiriyoruz. Bu durum, Trabzon halkının günlük yaşamını etkileyebilir.

Bugünkü hava durumu, günlük aktiviteler için önemlidir. Açık havada vakit geçirmek isteyenler, şemsiye veya yağmurluk bulundurmalıdır. Kısa süreli hafif yağışlar bekleniyor. Trabzon’a özgü bu değişken hava, yerel halk için sıradan bir durum. Dışarıda olanlar ise hazırlıklı olmalıdır. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Kalın giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterecek. 19 Kasım Cuma günü, sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Gökyüzü bulutlu kalacak. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise daha fazla güneş görme şansı var. Sıcaklık 21 - 23 derece arasında değişecek. Haftanın ortalarında hafif yağış olabilir. Gelecek günlerde bazı yerlerde daha fazla sis ve bulut bekleniyor. Bu durum, görüş mesafesinin azalacağı anlamına geliyor.

Hava şartlarına göre bazı önlemler almak önemlidir. Dışarıda bulunanların giyimlerine dikkat etmesi gerekir. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, kıyafetlerinizi hava durumuna göre ayarlamalısınız. Ayrıca, ani değişimlere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Araç kullananların trafiğin yoğun saatlerinde dikkatli olması önemlidir. Olumsuz hava koşullarına karşı bilinçli hareket etmek gerekiyor.

Trabzon'daki hava durumu, değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bugünkü hava hafif yağışlarla serin. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli günler bizleri bekliyor. Hava durumu değişimlerine karşı hazırlıklı olmak hayatı kolaylaştırır.