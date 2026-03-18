Trabzon Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli. Ancak, sonrasında hava bulutlanıyor. Gün içinde hava sıcaklıkları 8 ile 12 derece arasında olacak. Bu da bize Trabzon'da hava sıcaklığının 8 ile 12 derece arasında olduğunu gösteriyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Mart Perşembe günü sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında olacak. Bu günde hava daha da bulutlanacak. 20 Mart Cuma günü ise hava sıcaklıkları 9 ile 13 derece arasında seyredecek. Sağanak yağış bekleniyor. 21 Mart Cumartesi günü hava sıcaklıkları yine 8 ile 12 derece olacak. O gün hava bulutlu ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler tercih edilmesi faydalı. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı koruyacaktır.