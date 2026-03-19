Trabzon Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mart 2026 Perşembe, Trabzon'da hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11°C civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık ise 10°C ile 9°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 14 km ile 20 km arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %77 ile %86 arasında değişim gösterecek. Trabzon'da hava durumu hafif yağışlı ve serin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Mart Cuma günü sıcaklık 11°C ile 9°C arasında olacak. Hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 18 km ile 34 km arasında tahmin ediliyor. 21 Mart Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 8°C arasında değişecek. 22 Mart Pazar günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 9°C arasında seyredecek. Rüzgar hızları saatte 11 km ile 19 km arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olan günlerde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler giymeniz önerilir. Bu şekilde Trabzon'daki hava koşullarına uygun hazırlıklı olabilirsiniz. Gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.