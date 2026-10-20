Trabzon Hava Durumu! 20 Ekim Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 20 Ekim 2026 Salı günü hava durumu, Karadeniz'in iklim özelliklerini yansıtıyor. Şehir, büyüleyici güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bugün hava, genel olarak 19 - 22 derece civarında. Sıcaklık, gün boyunca hafif artacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissedilecek. Trabzon'un hava durumunu değerlendirirken yerel mikro iklimi unutmamak gerekir. Bu sıcaklık aralığını dış mekan aktivitelerinde dikkate almak önemlidir.

Bugünkü hava durumu hafif bulutlu bir gökyüzü sunuyor. Ara sıra açık havada güneş ışınları görülebilir. Öğleden sonra daha belirgin bulut dokuları ortaya çıkacak. Dışarıda zaman geçirirken yanınıza bir ceket almanız iyi olacaktır. Akşam saatlerine doğru havada serinlik artacak. Bu soğuk hava, rüzgarlarla birleşerek etkisini artıracak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Trabzon’un iklim dinamikleri bazı tahminler yapmayı mümkün kılıyor. Hafta ortasına doğru sıcaklık 21 - 24 derece aralığında seyredecek. Ancak gece saatlerinde termometreler 15 derecelere düşebilir. Önümüzdeki günlerde yerel yağış bekleniyor. Bu durum doğanın tazelenmesi açısından faydalı olacak. Önemli aktiviteler planlayanlar, anlık hava durumu kontrolü yapmalı.

Hava şartlarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Dışarı çıkmadan önce üzerinize bir şey almamanız sürprizlerle karşılaşmanıza neden olabilir. Rüzgarlı günlerde kombinlerinizi hava durumuna göre ayarlamak önemlidir. Sağlığınızı korumak ve rahat hissetmek için dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkmadan önce bir ceket edinmeyi unutmayın.

Trabzon'da bugünkü hava durumu hafif serinlik sunuyor. Önümüzdeki günlerde değişken havaların yaşanması mümkün. Havanın kaprislerine karşı hazırlıklı olmak, keyifli zaman geçirmenizi sağlar.