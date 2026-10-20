HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 20 Ekim Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 20 Ekim 2026 Salı günü hava durumu, Karadeniz'in iklim dinamiklerini yansıtıyor. Bugün sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Hafif bulutlu gökyüzü ve ara ara güneş ışığı görülecek. Akşam serinlik artışı hissedilecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 21 - 24 dereceyi bulacak; ancak gece 15 dereceye düşebilir. Dışarıda zaman geçireceklerin ceket alması öneriliyor. Hava durumunu kontrol etmek, planlarınızı etkileyebilir.

Trabzon Hava Durumu! 20 Ekim Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 20 Ekim 2026 Salı günü hava durumu, Karadeniz'in iklim özelliklerini yansıtıyor. Şehir, büyüleyici güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bugün hava, genel olarak 19 - 22 derece civarında. Sıcaklık, gün boyunca hafif artacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissedilecek. Trabzon'un hava durumunu değerlendirirken yerel mikro iklimi unutmamak gerekir. Bu sıcaklık aralığını dış mekan aktivitelerinde dikkate almak önemlidir.

Bugünkü hava durumu hafif bulutlu bir gökyüzü sunuyor. Ara sıra açık havada güneş ışınları görülebilir. Öğleden sonra daha belirgin bulut dokuları ortaya çıkacak. Dışarıda zaman geçirirken yanınıza bir ceket almanız iyi olacaktır. Akşam saatlerine doğru havada serinlik artacak. Bu soğuk hava, rüzgarlarla birleşerek etkisini artıracak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Trabzon’un iklim dinamikleri bazı tahminler yapmayı mümkün kılıyor. Hafta ortasına doğru sıcaklık 21 - 24 derece aralığında seyredecek. Ancak gece saatlerinde termometreler 15 derecelere düşebilir. Önümüzdeki günlerde yerel yağış bekleniyor. Bu durum doğanın tazelenmesi açısından faydalı olacak. Önemli aktiviteler planlayanlar, anlık hava durumu kontrolü yapmalı.

Hava şartlarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Dışarı çıkmadan önce üzerinize bir şey almamanız sürprizlerle karşılaşmanıza neden olabilir. Rüzgarlı günlerde kombinlerinizi hava durumuna göre ayarlamak önemlidir. Sağlığınızı korumak ve rahat hissetmek için dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkmadan önce bir ceket edinmeyi unutmayın.

Trabzon'da bugünkü hava durumu hafif serinlik sunuyor. Önümüzdeki günlerde değişken havaların yaşanması mümkün. Havanın kaprislerine karşı hazırlıklı olmak, keyifli zaman geçirmenizi sağlar.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladıTrump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladı
TCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldıTCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.