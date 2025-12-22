HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 14 derece, gece ise 9-10 derece arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden saatte 6-8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %62-70 aralığında olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek. 23 Aralık'ta bulutlu, 24 Aralık'ta hafif yağmurlu hava bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu kontrol etmek önemli.

Trabzon Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Trabzon'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte 6-8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %62-70 arasında değişecek.

Bugün Trabzon'da hava durumu bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında. Gece sıcaklığı 9-10 derece arasında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 6-8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %62-70 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Aralık Salı günü bulutlu, 24 Aralık Çarşamba günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 13-14 derece, gece sıcaklıklar 9-10 derece civarında olacak. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden saatte 6-15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63-72 arasında değişecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak şekilde kat kat giyinmek faydalı. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca şemsiye kullanmak, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava durumuna göre plan yaparken, durumu düzenli kontrol etmek tavsiye edilir. Gerekli önlemleri almak sağlık açısından yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Define bulmak için girdi: Zehirlenerek hayatını kaybetti!Define bulmak için girdi: Zehirlenerek hayatını kaybetti!
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiasıBirlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.