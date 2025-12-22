Trabzon Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte 6-8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %62-70 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Aralık Salı günü bulutlu, 24 Aralık Çarşamba günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 13-14 derece, gece sıcaklıklar 9-10 derece civarında olacak. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden saatte 6-15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63-72 arasında değişecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak şekilde kat kat giyinmek faydalı. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca şemsiye kullanmak, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava durumuna göre plan yaparken, durumu düzenli kontrol etmek tavsiye edilir. Gerekli önlemleri almak sağlık açısından yardımcı olacaktır.