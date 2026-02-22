HABER

Trabzon Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu değişkenlik göstermeye devam ediyor. 22 Şubat 2026 Pazar günü sıcaklık 6 ile 8 derece aralığında seyredecek. Gündüz saatlerinde bulutlu bir hava bekleniyor. Gece sıcaklık 6 derecenin altına düşebilir. 23 Şubat'ta ise yağmur ve çisenti şartları görülecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Dışarıda serin havaya karşı bir mont, yağışlı günlerde ise su geçirmez giysiler kullanmak önemli olacaktır.

Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava genellikle bulutlu olacak. Hava serin bir şekilde seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 ile 8 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 6 derecenin altına düşebilir. Rüzgar kuzey yönünden hafif hızla esecek. Dışarı çıkarken bir mont almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 9 ile 10 derece arasında olacak. Yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar bekleniyor. 24 Şubat Salı günü sıcaklık 11 ile 12 derece arasında seyredebilecek. Bulutlu ve güneşli aralıklı bir hava hakim olacak. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklık yine 11 ile 12 derece arasında kalabilir. Bu gün yağmurun etkili olması öngörülüyor. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklık 8 ile 9 derece arasında olacak. Bu günde yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymeniz yardımcı olacaktır. Şemsiye kullanmak da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde hafif serinlik hissi oluşabilir. Yanınıza bir mont almanız önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Böylece günün tadını çıkarabilirsiniz.

hava durumu Trabzon
