Trabzon Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu olarak geçiyor. Gün içinde sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecekken, akşam saatlerinde 9 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin hava koşulları bekleniyor. 25 Aralık'ta gündüz sıcaklıkları 11 derece, gece 7 derece olacak. Rüzgar, kuzeybatıdan eserek trafik koşullarını etkileyebilir. Dışarıda dikkatli olmakta fayda var.

Trabzon Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Trabzon'da hava durumu hafif sağanak yağmurlu. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %73 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu yağışlı ve serin geçecek. 25 Aralık Perşembe günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece, gece ise 7 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 kilometre hızla esecek.

26 Aralık Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 derece, gece ise 7 derece civarında olacak. Rüzgar batıdan saatte 7 kilometre hızla esecek.

27 Aralık Cumartesi günü yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatıdan saatte 16 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi önemlidir. Islanmamaya özen göstermek de önemlidir. Yağışlı havalarda trafik koşullarının zorlaşabileceğini unutmamak gerekiyor. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Evde kalmayı tercih edenler için, pencere ve kapıların su geçiremez olması faydalıdır. İç mekanlarda nem oranını dengede tutmak da önemlidir.

