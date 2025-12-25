HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu 25 Aralık 2025 tarihinde bulutlu ve yağışlı. Gün içinde sıcaklık 10 dereceye ulaşacakken akşam 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Kuzeybatıdan esecek rüzgar saatte 12 kilometre hız yapacak. Nem oranı ise %89 seviyesinde. Gelecek günlerde de benzer hava koşulları etkisini sürdürecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek ve soğuk algınlığına karşı koruyucu önlemler almak gerekecek.

Trabzon Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe. Trabzon'da hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 12 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %89 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı saati 16:57 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Aralık Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 10 ile 6 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 27 Aralık Cumartesi günü yağmur etkisini artıracak. Sıcaklık 8 ile 4 derece arasında olacak. 28 Aralık Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 9 ile 4 derece arasında seyredecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmeli. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle soğuk algınlığına dikkat edilmeli. Grip gibi hastalıklara karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. Yağışlı günlerde trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandıZehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı
Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz varAnkara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.