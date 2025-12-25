Trabzon Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe. Trabzon'da hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 12 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %89 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı saati 16:57 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Aralık Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 10 ile 6 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 27 Aralık Cumartesi günü yağmur etkisini artıracak. Sıcaklık 8 ile 4 derece arasında olacak. 28 Aralık Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 9 ile 4 derece arasında seyredecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmeli. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle soğuk algınlığına dikkat edilmeli. Grip gibi hastalıklara karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. Yağışlı günlerde trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması önemlidir.