Trabzon Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Karadeniz İklimi'nin etkisi belirgin. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23-24 derece civarlarında olacak. Gece ise sıcaklık 14-15 derece arasında değişecek. Hava genellikle az yağışlı geçecek. Nem oranı ise yaklaşık %70 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10-15 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bu günlerde açık hava etkinlikleri için hava durumu oldukça uygundur. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23-24 derece olacak. Hava az yağışlı geçeceğinden piknik ve yürüyüşler için ideal bir ortam sunar. Sahil aktiviteleri de bu havada keyifli olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Cuma gününe benzer bir seyir izleyebilir. Cumartesi günü hava sıcaklığı 20-24 derece arasında olacak. %100 yağış ihtimaliyle kısmen güneşli ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık 19-23 derece arasında tahmin ediliyor. %88 yağış olasılığı bulunuyor. Hava kısmen güneşli ve sağanak yağışlı olabilir.

Cumartesi ve Pazar günleri için yağış ihtimali yüksek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemli. Gerekirse planları esnek tutmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu şekilde olası rahatsızlıklar en aza indirilebilir.

Trabzon'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu açık hava etkinlikleri için idealdir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlarınızı yapabilirsiniz. Keyifli ve rahat bir hafta sonu geçirmeniz mümkün.