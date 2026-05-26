Trabzon Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 26 Mayıs Salı 2026 tarihi için hava durumu hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu gün, Trabzon'un tipik Mayıs havasına uygun bir gün olarak geçecek.

Sabah saatlerinde hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde hava sakinleşecek. Sıcaklık daha ılıman bir hale gelecek. Akşam saatlerinde hafif yağışların tekrar görülmesi olası.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Mayıs Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 16 - 23 derece arasında değişecek. 28 Mayıs Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık yine 16 - 23 derece civarında olacak. 29 Mayıs Cuma günü yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık 13 - 19 derece arasında olacak.

Bu dönemde hafif yağışların etkili olacağı göz önüne alınmalı. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez bir ceket de almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalara dikkat edilmeli. Kat kat giyinmek konforu artıracaktır. Rüzgarın hızı düşük tahmin ediliyor. Rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç duyulmayabilir.

Trabzon'da 26 Mayıs Salı 2026 tarihi için hava durumu hafif yağışlı ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun.