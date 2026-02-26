HABER

Trabzon Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 26 Şubat Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı bir gün olarak öne çıkıyor. Sıcaklıkların 4 ile 6 derece arasında değişmesi bekleniyor. Önümüzdeki günler, hafif değişiklikler ile yağı koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Cuma günü yağışların azalması planlansa da, hafta sonu bulutlu hava hakim olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmesi ve kat kat giyinmek önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 26 Şubat Perşembe günü hava durumu tipik bir kış gününü yansıtıyor. Hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında değişecek. Yağışlı koşullar etkili olacak. Trabzon'da bugünkü hava durumu serin ve yağışlı olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişiklikler gösterecek. Cuma günü yağışların geçici olarak azalması bekleniyor. Sıcaklıkların 5 ile 7 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Hafta sonu hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağışların devam etmesi muhtemel.

Trabzon'da bu dönemde serin ve yağışlı koşullar hakim olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, sıcak tutan giysiler tercih etmek gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur.

Trabzon'da 26 Şubat Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

