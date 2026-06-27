Trabzon Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılık ve güzel olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 ile 26 derece arasında. Gece ise sıcaklık 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle çok bulutlu olacak. Gün boyunca bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Trabzon'da hava durumu, hafif yağışlı ve serin bir atmosfer sunacak.

28 Haziran Pazar günü muhtemel sağanaklar bekleniyor. Bu gün sıcaklık 26 ile 27 derece arasında olacak. 29 Haziran Pazartesi ve 30 Haziran Salı günleri ise bol güneş ışığı var. Bu günlerde de sıcaklık 26 ile 27 derece arasında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları, Trabzon'un Haziran ayı ortalamalarına yakın seyredecek.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Kısa süreli sağanaklar olabileceğini unutmamalısınız. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşamları ince bir ceket almak akıllıca olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaya devam edecek.