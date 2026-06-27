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Trabzon Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılık bir atmosfer sağlayacak. Gündüz sıcaklık 25-26 derece aralığında ölçülürken, gece 19-20 dereceye düşecek. Çok bulutlu bir hava beklenirken, kısa süreli sağanaklar da olabileceği bildiriliyor. 28 Haziran Pazar günü sıcaklığın 26-27 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için hafif giysiler öneriliyor.

Trabzon Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılık ve güzel olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 ile 26 derece arasında. Gece ise sıcaklık 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle çok bulutlu olacak. Gün boyunca bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Trabzon'da hava durumu, hafif yağışlı ve serin bir atmosfer sunacak.

28 Haziran Pazar günü muhtemel sağanaklar bekleniyor. Bu gün sıcaklık 26 ile 27 derece arasında olacak. 29 Haziran Pazartesi ve 30 Haziran Salı günleri ise bol güneş ışığı var. Bu günlerde de sıcaklık 26 ile 27 derece arasında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları, Trabzon'un Haziran ayı ortalamalarına yakın seyredecek.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Kısa süreli sağanaklar olabileceğini unutmamalısınız. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşamları ince bir ceket almak akıllıca olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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