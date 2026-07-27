Trabzon Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 - 26 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 20 - 21 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esecek.

Bugün Trabzon'da hava durumu yine güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 25 - 26 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 20 - 21 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatıdan saatte yaklaşık 13 km hızla esmeyi sürdüreceği öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde de Trabzon'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 27 - 28 derece aralığında olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü ise hava sıcaklığının 26 - 27 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızı 1 - 2 km/saat civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Gündüzlerde hafif bir serinlik hissedilebilir. Yanınızda ceket veya uzun kollu giysi bulundurmanız yararlı olabilir. Rüzgarın düşük hızı nedeniyle açık hava etkinlikleri yapmak için uygun bir zaman.

Sonuç olarak, Trabzon'da 27 Temmuz Pazartesi günü ve ilerleyen günlerde hava durumu gökyüzü açısından şartlar elverişli olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için iyi koşullar mevcut.