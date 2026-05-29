Trabzon Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

29 Mayıs 2026 Cuma günü Trabzon'da hava durumu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 17 derece arasında değişecek. Trabzon'daki hava, yağışlı ve serin bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu önemli değişimler gösterecek. 30 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 13 ile 17 derece arasında olacak. 31 Mayıs Pazar günü ise sıcaklıklar 14 ile 20 derece arasında bekleniyor. Bu durum, Trabzon'da daha ılıman ve yağışsız bir hava koşulunun olacağına işaret ediyor.

Bugün için bazı önlemler alınmalı. Yağışlı hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurulması faydalı. Serin hava sebebiyle üşümemek için kat kat giyinmeliyiz. Sıcak içecekler tüketmek de tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman olacağı için rahat ve hafif kıyafetler giyilebilir.