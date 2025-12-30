HABER

Trabzon Hava Durumu! 30 Aralık Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 30 Aralık 2025'te hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 11 derece, akşam saatlerinde ise 6 dereceye düşecek. 31 Aralık'ta yağmur bekleniyor, sıcaklık 11 derece civarında devam edecek. 1 Ocak'ta ise daha serin bir hava hakim olacak. Hava koşullarındaki değişiklikler, planlarınızı yaparken esnek olmanızı gerektiriyor. Doğru kıyafetlerle önlemlerinizi alarak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Devrim Karadağ

Trabzon'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 11 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %39 ile %53 arasında değişecek. Bu koşullar, ılıman ve keyifli bir gün geçirebileceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 5 dereceye düşecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 23 kilometre hızla esecek. Nem oranı %61 ile %68 arasında değişecek. Böylece yılın son gününde hava daha serin ve nemli olacak.

1 Ocak Perşembe günü yağmur zamanla azalacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarında olacakken, gece sıcaklığı 2 dereceye inecek. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 30 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 ile %76 arasında değişecek. Bu koşullar, yeni yılın ilk gününde havanın daha serin ve nemli olacağını gösteriyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız akıllıca olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemli. Bu şekilde Trabzon'da hava koşullarına uygun hareket edebilir ve keyifli zaman geçirebilirsiniz.

