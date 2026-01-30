Trabzon Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, çok bulutlu bir görünümle başlayacak. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 18 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Ancak nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar saatte 14 km civarında esecek.

Trabzon'da 30 Ocak Cuma günü hava durumu, tipik bir kış günü görünümü sergiliyor. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı ise 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, gün boyunca değişken hava şartlarını beraberinde getirebilir.

Önümüzdeki günlerde, Trabzon'da 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri yağış etkin olacak. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek. Yağışların yoğunluğu artacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir.

Yağışlı günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Yüksek kesimlerde buzlanma riski artmaktadır. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemli. Dışarıda vakit geçirenlerin uygun kıyafetler giymesi faydalıdır. Islanmamaya özen göstermek gerekir.

Trabzon'da 30 Ocak Cuma günü hava koşulları tipik bir kış günü yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde yağışların artması bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Güvenli ve konforlu bir gün geçirmek için önlemler alınmalıdır.