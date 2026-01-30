HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, çok bulutlu bir görünümle başlayacak. Sıcaklık 13 ile 18 derece arasında değişecek ve yağış beklenmeyecek. Yüksek nem oranı ve saatte 14 km'ye kadar ulaşan rüzgarlar, gün boyunca etkili olacak. Yağışlı günler öncesinde, buzlanma riski ve hava koşullarına uygun önlemler almak önem kazanıyor. Dışarıda vakit geçirenlerin uygun kıyafetleri giyinmesi öneriliyor.

Trabzon Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Trabzon'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, çok bulutlu bir görünümle başlayacak. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 18 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Ancak nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar saatte 14 km civarında esecek.

Trabzon'da 30 Ocak Cuma günü hava durumu, tipik bir kış günü görünümü sergiliyor. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı ise 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, gün boyunca değişken hava şartlarını beraberinde getirebilir.

Önümüzdeki günlerde, Trabzon'da 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri yağış etkin olacak. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek. Yağışların yoğunluğu artacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir.

Yağışlı günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Yüksek kesimlerde buzlanma riski artmaktadır. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemli. Dışarıda vakit geçirenlerin uygun kıyafetler giymesi faydalıdır. Islanmamaya özen göstermek gerekir.

Trabzon'da 30 Ocak Cuma günü hava koşulları tipik bir kış günü yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde yağışların artması bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Güvenli ve konforlu bir gün geçirmek için önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varİş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.