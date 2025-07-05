HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı! 4 bin yıllık şehir 400 etkinlikle sanata doyacak

Trabzon’un 4 bin yıllık köklü tarihi, eşsiz doğası ve zengin kültürel mirası, üçüncü kez düzenlenen festival ile sanat ve kültürle buluşacak. Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kez ziyaret ettiği bu kadim şehir, dokuz gün boyunca 30’dan fazla noktada düzenlenecek 400’e yakın etkinlikle sanat ve kültürün merkezi olacak.

Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı! 4 bin yıllık şehir 400 etkinlikle sanata doyacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki altıncı durağı olan Trabzon, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle kültür ve sanatla dolu maratona merhaba dedi. Açılış töreni, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, şehir protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı! 4 bin yıllık şehir 400 etkinlikle sanata doyacak 1

TRABZON SANATA DOYACAK

Açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Alpaslan “Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi Trabzon, tarihimizde, gönlümüzde ve ülkemizin kültür haritasında çok özel bir yere sahiptir. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un liderliğinde, şehirlerimizin sahip olduğu zengin kültürel mirası daha görünür kılmak, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmek ve kültür-sanatı herkes için erişilebilir kılmak amacıyla kararlılıkla çalışıyoruz.

Artık ülkemizin turizmi sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Kültür turizmi başta olmak üzere gastronomi, tarih, doğa ve sanat odaklı bir turizm anlayışı dünyada giderek daha çok ilgi görüyor. Biz de bu anlayışla, kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonunu hayata geçiriyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de işte bu vizyonun en güçlü yansımasıdır. Festival dünyanın en büyük festivallerinden biri haline geldi. Avrupa Festivaller Birliği üyeliğimizle de festivalimizin uluslararası alandaki itibarı her geçen gün güçleniyor” dedi.

Festivalin açılış töreninin ardından “Yaşayan Miras: Dünden Bugüne Trabzon Halk Çalgıları”, “Türkiye’nin Minyatürleri”, “Türkiye’nin Ustaları” belgesel gösterimleri, dijital hareketli minyatür uygulaması ve “İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler” resim sergisi ziyaret edildi. Açılış programı kapsamında “FotoMaraton Trabzon” etkinliği de başladı.

İLGİ YOĞUN

Restorasyonu tamamlanan Trabzon Müzesi, protokol üyelerinin katılımıyla yeniden kapılarını sanat ve tarih tutkunlarına açtı. Ziyaretçiler, Abdulkadir Yıldırım’ın kişisel resim sergisi, Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonundan “Milli Mücadele” sergisi ve anlatımlı “Anadolu Masal Yolu” sergisiyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivali, Trabzon’u üçüncü kez kültür ve sanatın başkenti haline getiriyor. Konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa hitap eden yüzlerce etkinlikle Trabzon, 13 Temmuz’a kadar festival coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Türkiye’nin kültürel zenginliğini uluslararası sanat formlarıyla buluşturan ve şehirlerin marka değerine güç katan festivalin açılışı katılımcılardan büyük beğeni topladı. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon’un kültür ve sanat yolculuğundaki önemine dikkat çekerek festivalin anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı! 4 bin yıllık şehir 400 etkinlikle sanata doyacak 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yanan TIR'dan cesedi çıkarılmıştı: Öldürülüp başı kesilmiş!Yanan TIR'dan cesedi çıkarılmıştı: Öldürülüp başı kesilmiş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un ne halde olduğu ortada, her yerden çok ciddi pis kokular geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un ne halde olduğu ortada, her yerden çok ciddi pis kokular geliyor

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

SGK'ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi

SGK'ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

4 gündür aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

4 gündür aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

Rize'deki uçak kazası... Gerçek ortaya çıktı: Yolcu, pilota 'Çok alçaktan gidiyoruz' demiş ama...

Rize'deki uçak kazası... Gerçek ortaya çıktı: Yolcu, pilota 'Çok alçaktan gidiyoruz' demiş ama...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.