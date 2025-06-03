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Trafik çevirmesinde polislere itiraz etti, son sözü AYM söyledi! 2 yıl ehliyetine el kondu…

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki trafik çevirmesinde yaşanan bir olay sonrasında Anayasa Mahkemesi’nden örnek bir çıktı. Alkolmetreyi üflemediği için ehliyetine el konulan ve 5 bin TL ceza kesilen sürücünün tutanak itirazı reddedildi. Sürücü 5 bin lira ceza alırken ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. İşte detaylar…

Trafik çevirmesinde polislere itiraz etti, son sözü AYM söyledi! 2 yıl ehliyetine el kondu…

Sürücüler dikkat! Anayasa Mahkemesi (AYM), alkolmetreyi üflemediği için ehliyetine el konulan ve 5 bin TL ceza kesilen sürücünün tutanak itirazını reddetti. Olay Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Başvurucu Burak G., alkolmetreyi kullanmayı kabul etmediği gerekçesiyle 5 bin 224 TL idari para cezası ile cezalandırıldı. Burak G.’nin sürücü belgesine de iki yıl el konuldu. Polis tarafından hazırlanan tutanağı imzalamayan başvurucuda götürüldüğü hastanede yapılan kontrolünde alkole rastlanmadı. Burak G. bunun üzerine İnegöl Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz etti.

Hakimlik itirazı reddedince dosya Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne taşındı, ancak buradan da itiraz geldi. Başvurucu bu kez hakimliğin olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesi talebini kabul etmemesinin, silahların eşitliği ilkesini aykırı olduğunu sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Başvuruyu inceleyen AMY, kamu görevlilerince düzenlenen tutanağın bizzat başvurucunun kendi beyanlarıyla doğrulandığına dikkat çekti. Olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelenmediği şikayetine ilişkin başvurucuya savunma hakkı tanındığına işaret eden Anayasa Mahkemesi, hak ihlali olmadığı kararını verdi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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polis Ehliyet trafik anayasa mahkemesi
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