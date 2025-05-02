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Trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 12 Nisan tarihinde Sungurlu ilçesi Ankara- Çorum karayolu 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. idaresindeki 52 BR 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Araçta 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Halil Ede, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ede, 20 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Samsun Kavak Müftülüğü’nde şube müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Ede’nin cenazesi Ordu’nun Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’ndeki Aşağıoba Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kaza
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