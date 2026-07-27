Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Aydın-İzmir otoyolu Selahattin Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır