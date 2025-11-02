Trafik kazasında yaşamını yitirmişti! Sağlık personeli Nazmiye Demirel toprağa verildi

Nazmiye Demirel için Pazar ilçesindeki Sahil Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Pazar Kaymakamı Hamza İnam, ilçe belediye başkanları, kamu kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Zafer Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Portakallık Mahallesi'nde 27 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışırken K.A.T. yönetimindeki kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Nazmiye Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır