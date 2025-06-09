Trafik magandası dehşet saçtı! Kilometrelerce takip edip kaza yaptırmaya çalıştı...

İstanbul’da D-100 Karayolu üzerinde 1 Haziran’da yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Selçuk Polat isimli sürücü, Haramidere'den Sefaköy'e kadar yaklaşık 13 kilometre boyunca başka bir sürücü tarafından takip edildi. NTV'nin paylaştığı görüntülere göre, o anbean araç kamerasına yansıdı.

"BANA ARKADAN ÇARPMAYA ÇALIŞTI"

Olayı anlatan Selçuk Polat, aracın kendisini sürekli şerit değiştirerek ve tampon tampona takip ettiğini söyledi. “Sağa geçiyorum, o da sağa geliyor; sola geçiyorum, o da sola. Çok tehlikeli araç kullanıyordu. Bir noktada bana arkadan çarpmaya çalıştı, kaza yaptırmak istedi.” dedi.

"SELEKTÖRLE UYARMAK İSTEDİM"

Polat, olayın nedenini ise ancak eve gidip kamera kayıtlarını izledikten sonra anlayabildi. "Aracın sürücüsü şeridime doğru aniden yaklaşınca selektörle uyarmak istedim. Meğer bu hareketim üzerine beni takibe başlamış. Yolda küfürler savurarak taciz etti ve kaza yaptırmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Yaşananlar üzerine Selçuk Polat, söz konusu sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.