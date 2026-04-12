Trafik tartışmasında sürücüye 180 bin lira ceza

Küçükçekmece’de trafikte yaşanan tartışma sonrası yapılan çalışmada araç sürücüsü yakalandı. Sivil Trafik ekipleri tarafından sürücüye toplam 180 bin lira para cezası uygulanırken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik tartışmasında sürücüye 180 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan araç sürücüsünün S.Ç. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede olayın Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştiği belirlendi. Araç sürücüsü ve yolcusuna, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunda bulunması" maddelerinden toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Uygulanan cezai işlem kapsamında araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Öte yandan araç sürücüsü S.Ç., hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

