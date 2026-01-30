Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada

İddiaya göre dikkat çeken olay Bursa'da yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, akan trafiğin ortasında görülen bir sürücü, tartıştığı söylenen diğer sürücüye doğru koşmaya başladı.

Bu sırada diğer sürücü de arabadan inip kendisine doğru koşan sürücüye doğru koştu. Bunun sonunda iki şahıs, adeta havaya sıçrayarak birbirlerine uçan tekme savurdu.

KUNG-FU FİLMLERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜ

Tekmenin etkisiyle her iki taraf da yere savrulurken, asfalt zeminde boğuşma yaşandı.

Yaşananlar sırasında kung fu filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

TARAFLAR GÜÇLÜKLE AYRILDI

Yerde kavga etmeye devam eden tarafları, olay yerinde bulunan bir kadın ve o sırada oradan geçmekte olan bir kurye ayırmaya çalıştı. Kadının çığlıkları ve kuryenin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise motosikletli kuryenin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.