HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada

İçerik devam ediyor
Enes Çırtlık

Bursa'da çekildiği iddia edilen bir trafik kavgasının görüntüleri sosyal medyanın dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerde, iki sürücü birbirlerine koşarak uçan tekme attı. O anlar kung fu filmlerini aratmadı.

İddiaya göre dikkat çeken olay Bursa'da yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, akan trafiğin ortasında görülen bir sürücü, tartıştığı söylenen diğer sürücüye doğru koşmaya başladı.

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 1

Bu sırada diğer sürücü de arabadan inip kendisine doğru koşan sürücüye doğru koştu. Bunun sonunda iki şahıs, adeta havaya sıçrayarak birbirlerine uçan tekme savurdu.

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 2

KUNG-FU FİLMLERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜ

Tekmenin etkisiyle her iki taraf da yere savrulurken, asfalt zeminde boğuşma yaşandı.

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 3

Yaşananlar sırasında kung fu filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 4

TARAFLAR GÜÇLÜKLE AYRILDI

Yerde kavga etmeye devam eden tarafları, olay yerinde bulunan bir kadın ve o sırada oradan geçmekte olan bir kurye ayırmaya çalıştı. Kadının çığlıkları ve kuryenin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 5

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise motosikletli kuryenin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 6

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 7

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 8

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 9

Trafikte kung fu filmlerini aratmayan kavga! O anlar kamerada 10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısıIğdır’da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
İstanbul'da 'İran' zirvesi: Bakan Fidan ABD'yi de masaya çağırdıİstanbul'da 'İran' zirvesi: Bakan Fidan ABD'yi de masaya çağırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.