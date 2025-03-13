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  4. Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı

Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı

13.03.2025 17:11
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Tekirdağ'da kullandığı hafif ticari araçla ilerleyen emlakçı Devran Bozan (27), motosikletle yaklaşan A.E.'nin (24) tabancayla açtığı ateşte ağır yaralandı.

Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı

Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı'nda meydana geldi. Emlakçılık yapan Devran Bozan, kullandığı hafif ticari araçla ilerlerken, motosikletiyle aracın yanına yaklaşan A.E., tabancayla ateş açtı. Bozan, ağır yaralanırken, saldırgan motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devran Bozan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, Çerkezköy yakınlarında motosikletiyle yakaladığı saldırgan A.E.’yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ motosiklet
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