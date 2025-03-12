Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Bakan Yerlikaya Motobike İstanbul Fuarı’nda motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren çalışmanın sunumu yaptı. Buna göre artan motosikletli sayısı ile birlikte kazaların da arttığı trafikte iki tekerli araçta kural ihlali yapan sürücüleri yeni cezalar bekliyor.

KASK KULLANMAMA

Mevcut halde 993 TL olan kask kullanmama cezası ilk kez tespit edilmesi halinde hem sürücü hem de varsa yolcuya (artçıya) olmak üzere 1500 TL olacak. 1 yıl içinde tekrar etmesi halinde bu ceza 3000 TL olacak. 3 kez ve daha fazla kask kullanılmaması halinde bu ceza 9000 TL olacak.

AKROBASİ VE YARIŞ

Akan trafikte “tek teker yapma” gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza gelecek. Akrobatik hareketin tespitine ayrıca 60 gün sürücü belgesine el konulacak. Yarışta bu süre 2 yıla çıkacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ

Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası korunacak. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin TL olacak.

KIRMIZI IŞIK

Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak. Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. El koyma süresi üçüncü İhlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün olacak.

Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek.