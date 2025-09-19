HABER

Trafikteki tartışma feci şekilde son buldu! Aracıyla ezip metrelerce sürükledi... Dehşet anları saniye saniye kamerada

Melih Kadir Yılmaz

Dehşete düşüren olayın adresi Başakşehir oldu. Trafikte seyir halinde olan iki sürücü yol verme tartışması yaşadı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri aracını diğer aracın önüne kırarak durdurdu. Daha sonra aracından inen şahıs durdurduğu aracın önüne gitti. Kendisine gelen adamı görünce panikleyen sürücü gaza bastı ve şahsı metrelerce sürükledi. O anlar kameralar yansırken, eşinin sürüklendiğini gören kadın ise kucağında bebeğiyle araçtan inip yaralanan eşinin yanına gitti. İşte detaylar...

Akılalmaz olay, geçtiğimiz gün Kayaşehir'de meydana geldi. Trafikte birbirlerinin önüne kırdıkları gerekçesiyle tartışan iki sürücü, sinirlerine hakim olamadı.

Trafikteki tartışma feci şekilde son buldu! Aracıyla ezip metrelerce sürükledi... Dehşet anları saniye saniye kamerada 1

ÜSTÜNE GELDİĞİNİ GÖRÜNCE KORKUP GAZA BASTI

Araçlardan biri diğerinin önünü keserek durdu. Araçtan inen sürücü öfkeyle diğer araca doğru yöneldiği sırada, direksiyon başındaki sürücü korkarak gaza bastı.

Trafikteki tartışma feci şekilde son buldu! Aracıyla ezip metrelerce sürükledi... Dehşet anları saniye saniye kamerada 2

METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Aracın önünde kalan sürücüye çarpan otomobil, metrelerce boyunca şahsı altında sürükledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü de gözaltına alındı.

Trafikteki tartışma feci şekilde son buldu! Aracıyla ezip metrelerce sürükledi... Dehşet anları saniye saniye kamerada 3

EŞİNİ O HALDE GÖRÜNCE KUCAĞINDA BEBEĞİYLE İNDİ

Korkunç anlar, çevrede seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü aracından inerek diğer aracın sürücüsüne yöneliyor. Bu sırada panikle gaza basan sürücü, aşağı inen şahsı altına alarak sürüklüyor. Eşinin yaralandığını gören araçtaki kadın ise kucağındaki bebeğiyle inerek koşmaya çalışıyor. Çevredeki vatandaşlar da olayı görerek yardıma koşuyor.

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir trafik tartışma
