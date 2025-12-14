HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gitti

İzmir’de bir dolmuş şoförü, kendi şeridindeki araç kuyruğunu beklememek için ters şeride girerek 200 metre ilerledi.

Trafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gitti

İzmir’de bir dolmuş şoförü, kendi şeridindeki araç kuyruğunu beklememek için ters şeride girerek 200 metre ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün bu anları, zabıta ekiplerinin dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Trafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gitti 1

Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetimi sırasında bir kural ihlali tespit edildi. Pınarbaşı-Eski Çamlık hattında çalışan bir yolcu minibüsü, kendi şeridindeki araç kuyruğuna girmemek için ani bir manevra yaparak ters şeride geçti. Sürücü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden 200 metre boyunca ilerleyerek hem içerisindeki yolcuların hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün o anları ise denetim yapan zabıta ekiplerinin dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün yoğunluktan kaçmak için şerit ihlali yaparak tehlikeli bir şekilde seyrettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Zonguldak! "Eşime neden baktın" kavgasında kan aktıYer: Zonguldak! "Eşime neden baktın" kavgasında kan aktı
İş yeri açılışında yapılan indirim izdihama sebep olduİş yeri açılışında yapılan indirim izdihama sebep oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.