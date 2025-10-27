HABER

Traktör tamir ederken ağır yaralanan genç öldü

Çorum’un Alaca ilçesinde tamir ettiği traktörün kabini ile demir arasında sıkışarak ağır yaralanan 24 yaşındaki genç 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Olay, 6 Ekim’de Alaca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Çorum’un Alaca ilçesinde tamir ettiği traktörün kabini ile demir arasında sıkışarak ağır yaralanan 24 yaşındaki genç 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 6 Ekim’de Alaca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet buğra Arslan (24) traktörü tamir ettiği esnada aracın "t demiri" olarak adlandırılan kısmı ile kabin arasına sıkıştı. Durumu fark eden iş arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Arslan, 20 gün süren yaşam savaşına yenik düştü. Arslan’ın cenazesi, öğle namazına müteakiben Alaca ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ailesi, yakınları, sevenleri, iş arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

