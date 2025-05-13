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Traktörün altında kalan sürücü öldü

Erzincan’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan merkez Yalnızbağ Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, traktörle tarlaya giden çiftçi direksiyon hâkimiyetini kaybedince devrilen traktörün altında kaldı. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan çiftçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından çiftçinin cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
traktör
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