Traktörün giremediği zeytinlikte üretim atlarla sürüyor

Modern tarım teknolojilerinin yaygınlaşmasına rağmen bazı üreticiler, arazinin şartlarına göre geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya devam ediyor. Saha çalışmalarına devam eden Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Horozköy Mahallesi'nde yapılan ziyaret sırasında üretici Hidayet Doğan'ın zeytinlikte atlarla çift sürdüğünü gördü. Son yıllarda tarımda dron ile zirai mücadele, otomatik dümene sahip traktörler gibi teknolojilerin kullanımının arttığına dikkat çekilirken, özellikle engebeli ve traktörün çalışmasının zor olduğu arazilerde geleneksel yöntemlerin hala önemini koruduğu belirtildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, üreticilerin arazi şartlarına göre farklı yöntemleri değerlendirerek üretimlerini sürdürdükleri ifade edilirken, paylaşımda "Traktörün çalışamayacağı engebeli arazilerde elbette başka bir seçenek yok. Üreticilerimiz bütün seçenekleri değerlendiriyor ve üretimlerine devam etmek için tüm imkanlarını kullanıyor. Üreticilerimizin her durumda yapabilecekleri bir şey var. Bütün seçenekleri değerlendiriyorlar ve üretimlerine devam etmek için bütün imkanlarını kullanıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

