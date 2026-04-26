Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı: "Anlık şeytana uydum"

İstanbul Sarıyer’de farklı zamanlarda sokakta yürüyen üniversite öğrencisi 2 genç kız, iddiaya göre motosikletli bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan her iki olayın şüpheli, "Alkolün etkisiyle şeytana uydum" dedi.

İlk olay, 15 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İstinye’de özel bir üniversitede okuyan Cansu Yaren K.’nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, pantolonunu indirerek tacizde bulundu. Korkan genç kız, olay yerinden uzaklaşarak polise gidip şikayette bulundu.

MOTOSİKLETLE GELDİ GENÇ KIZI TACİZ ETTİ: YAKALANDI

İkinci olay ise, 18 Mart Çarşamba günü Maslak Mahallesi’nde saat 00.55 sıralarında yaşandı. Yürüyerek evine gitmekte olan Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Burcu P.’nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, genç kıza arkadan yaklaşıp fiziksel tacizde bulunduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olayların ardından harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, her iki olayın da yaşandığı noktadaki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin kullandığı motosikletin geliş ve gidiş güzergahını belirledi. Yapılan kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Berkan B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Etiler’de çalıştığı kuaförde yakalanarak gözaltına alındı.

"ANLIK ŞEYTANA UYDUM"

Berkan B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Yaptığımdan dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul ediyorum. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin kızı takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

