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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

18.03.2025 16:01
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün karla karışık yağmur uyarısında bulunduğu Trakya'da yüksek kesimlerine kar yağdı.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve karla karışık yağmur uyarısında bulunduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hafif kar yağdı. Hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye düştüğü bölgede, gündüz Edirne ve Tekirdağ'da 5, Kırklareli'de ise 4 derece oldu. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Kadın Kule ve Jandarma Kule mevkilerinde kar yağışı ile beyaza büründü. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı yer yer devam etti.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde ise zaman zaman hafif kar yağdı. Bölgede hafif kar yağışının yer yer süreceği belirtildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Tekirdağ
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