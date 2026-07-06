Trump Anıtkabir'e gitmiyor! ABD Başkanı'nın resmi Türkiye programı netleşti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki programında Anıtkabir ziyareti yer almadı. Beyaz Saray programına göre Trump, NATO Zirvesi kapsamında Beştepe’de yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.
Programda Trump’ın NATO Genel Sekreteri ile görüşmesi, NATO aile fotoğrafına katılması ve liderler çalışma oturumunda yer alması öngörülüyor. Trump’ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılama töreni ve ikili görüşmeye katılması, akşam saatlerinde de NATO liderleri sosyal yemeğinde yer alması planlanıyor.
Trump’ın Ankara temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile de ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Reuters, Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi sırasında Erdoğan’ın yanı sıra Zelenski ve Şara ile de görüşeceğini aktardı.
Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk da Trump’ın Ankara programında Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesi Anıtkabir’e ziyaretin bulunmadığına dikkat çekerek, programın değişebileceğini ancak mevcut durumun bu şekilde olduğunu yazdı.
NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenleniyor. NATO’nun duyurusuna göre zirvede 2025 Lahey Zirvesi’nden bu yana kaydedilen ilerleme ve ittifakın öncelikleri ele alınacak.
Trump'ın Beyaz Saray tarafından açıklanan programı ise şöyle:
08.00
Başkan’ın programında kapalı çalışma zamanı bulunuyor
Yer: Ankara, Türkiye
Basın: Kapalı
10.30
Başkan, NATO Genel Sekreteri ile kısa bir görüşme yapacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
10.50
Başkan, resmi karşılama töreni ve NATO aile fotoğrafına katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Sınırlı havuz
11.15
Başkan, NATO Liderler Çalışma Oturumu’na katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Sınırlı havuz
14.15
Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile geliş töreni ve selamlaşmaya katılacak
Yer: Ankara, Türkiye
Basın: Önceden akredite edilmiş medya
15.00
Başkan, devlet karşılama törenine katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Önceden akredite edilmiş medya
15.15
Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Beyaz Saray basın havuzu
19.05
Başkan, NATO Liderleri Sosyal Yemeği’ne katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
14.30
Başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
15.30
Başkan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
16.15
Başkan, basın toplantısına katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Önceden akredite edilmiş medya
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