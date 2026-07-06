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Trump Anıtkabir'e gitmiyor! ABD Başkanı'nın resmi Türkiye programı netleşti

NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki resmi programı netleşti. Daha önce ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceği belirtilen ABD Başkanı Trump'ın resmi programında, şimdilik böyle bir ziyaret yer almadı.

Trump Anıtkabir'e gitmiyor! ABD Başkanı'nın resmi Türkiye programı netleşti
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki programında Anıtkabir ziyareti yer almadı. Beyaz Saray programına göre Trump, NATO Zirvesi kapsamında Beştepe’de yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

TRUMP'TAN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Programda Trump’ın NATO Genel Sekreteri ile görüşmesi, NATO aile fotoğrafına katılması ve liderler çalışma oturumunda yer alması öngörülüyor. Trump’ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılama töreni ve ikili görüşmeye katılması, akşam saatlerinde de NATO liderleri sosyal yemeğinde yer alması planlanıyor.

Trump Anıtkabir e gitmiyor! ABD Başkanı nın resmi Türkiye programı netleşti 1

Trump’ın Ankara temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile de ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Reuters, Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi sırasında Erdoğan’ın yanı sıra Zelenski ve Şara ile de görüşeceğini aktardı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETMEYECEK

Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk da Trump’ın Ankara programında Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesi Anıtkabir’e ziyaretin bulunmadığına dikkat çekerek, programın değişebileceğini ancak mevcut durumun bu şekilde olduğunu yazdı.

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenleniyor. NATO’nun duyurusuna göre zirvede 2025 Lahey Zirvesi’nden bu yana kaydedilen ilerleme ve ittifakın öncelikleri ele alınacak.

Trump Anıtkabir e gitmiyor! ABD Başkanı nın resmi Türkiye programı netleşti 2

Trump'ın Beyaz Saray tarafından açıklanan programı ise şöyle:

08.00
Başkan’ın programında kapalı çalışma zamanı bulunuyor
Yer: Ankara, Türkiye
Basın: Kapalı

10.30
Başkan, NATO Genel Sekreteri ile kısa bir görüşme yapacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı

10.50
Başkan, resmi karşılama töreni ve NATO aile fotoğrafına katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Sınırlı havuz

11.15
Başkan, NATO Liderler Çalışma Oturumu’na katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Sınırlı havuz

14.15
Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile geliş töreni ve selamlaşmaya katılacak
Yer: Ankara, Türkiye
Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.00
Başkan, devlet karşılama törenine katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.15
Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Beyaz Saray basın havuzu

19.05
Başkan, NATO Liderleri Sosyal Yemeği’ne katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı

14.30
Başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı

15.30
Başkan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı

16.15
Başkan, basın toplantısına katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Önceden akredite edilmiş medya

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara Türkiye Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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