Trump Anıtkabir'e gitmiyor! ABD Başkanı'nın resmi Türkiye programı netleşti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki programında Anıtkabir ziyareti yer almadı. Beyaz Saray programına göre Trump, NATO Zirvesi kapsamında Beştepe’de yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

TRUMP'TAN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Programda Trump’ın NATO Genel Sekreteri ile görüşmesi, NATO aile fotoğrafına katılması ve liderler çalışma oturumunda yer alması öngörülüyor. Trump’ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılama töreni ve ikili görüşmeye katılması, akşam saatlerinde de NATO liderleri sosyal yemeğinde yer alması planlanıyor.

Trump’ın Ankara temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile de ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Reuters, Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi sırasında Erdoğan’ın yanı sıra Zelenski ve Şara ile de görüşeceğini aktardı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETMEYECEK

Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk da Trump’ın Ankara programında Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesi Anıtkabir’e ziyaretin bulunmadığına dikkat çekerek, programın değişebileceğini ancak mevcut durumun bu şekilde olduğunu yazdı.

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenleniyor. NATO’nun duyurusuna göre zirvede 2025 Lahey Zirvesi’nden bu yana kaydedilen ilerleme ve ittifakın öncelikleri ele alınacak.

Trump'ın Beyaz Saray tarafından açıklanan programı ise şöyle:

08.00

Başkan’ın programında kapalı çalışma zamanı bulunuyor

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Kapalı

10.30

Başkan, NATO Genel Sekreteri ile kısa bir görüşme yapacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

10.50

Başkan, resmi karşılama töreni ve NATO aile fotoğrafına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

11.15

Başkan, NATO Liderler Çalışma Oturumu’na katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

14.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile geliş töreni ve selamlaşmaya katılacak

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.00

Başkan, devlet karşılama törenine katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Beyaz Saray basın havuzu

19.05

Başkan, NATO Liderleri Sosyal Yemeği’ne katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

14.30

Başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

15.30

Başkan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

16.15

Başkan, basın toplantısına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya