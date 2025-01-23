Trump birçok kararnameye imza atmıştı! Yargıdan ilk engel geldi, yürütme durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı. Trump yemin etmesinin ardından birçok kararnameye imza atmıştı.
İmzalanan kararnameler arasında ülkeye 27 Ocak'tan önce seyahat etmeleri onaylanan mültecilerin giriş izinlerinin askıya alınması, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekilme kararı, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemenin kaldırılması gibi konular yer alıyordu.
Trump'a ilk yargı engeli geldi. NTV'nin ABD Temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından federal yargıcın, yabancıların Amerika’da doğan çocuklarına pasaport verilmesini engelleyen kararnameye yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdiğini paylaştı.