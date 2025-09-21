HABER

Trump bu kez de Afganistan’ı tehdit etti: ‘Bize geri vermezlerse kötü şeyler olacak’

ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinde bu kez Afganistan var. Bir yandan ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken Trump'tan dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Trump, Afganistan’da bulunan Bagram Hava Üssü’nün kontrolünü geri almayı istediklerini yineleyerek, "Eğer Afganistan Bagram Hava Üssü’nü onu inşa eden ABD’ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’tan Afganistan’a tehdit açıklaması geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Afganistan’da bulunan Bagram Hava Üssü’nün kontrolünü geri almayı istediklerini yineleyen Trump, "Eğer Afganistan Bagram Hava Üssü’nü onu inşa eden ABD’ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP, ÜSSÜ GERİ ALMAK İSTEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken Bagram Hava Üssü'nü de terk etmesini eleştirerek bu konuda Joe Biden yönetimini suçlamıştı. Üssü geri almak için Afganistan ile görüştüklerini belirten Trump, "Bagram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı. Bagram Hava Üssü’nü stratejik önemi nedeniyle geri istediklerini ifade eden Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" açıklamasında bulunmuştu.

